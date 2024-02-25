Стало известно о предстоящем визите в Москву премьер-министра Йемена Saba: премьер-министр Йемена посетит Москву с официальным визитом

Фото: Michael Sohn/dpa/Global Look Press

Ахмед Авад бен Мубарак

Глава правительства Йемена Ахмед Авад бен Мубарак прибудет в Москву с официальным визитом, сообщило государственное агентство Saba. По его информации, политик получил приглашение от российской стороны и уже находится в дороге. Он планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе контактов с российскими представителями премьер обсудит вопросы двусторонних отношений, а также некоторые аспекты региональной повестки. По данным агентства, помимо прочего, политик планирует затронуть тему роли России в содействии установлению безопасности и мира в стране.

Бен Мубарак стал главой правительства Йемена 5 февраля. Он совмещает должность премьера с постом министра иностранных дел. Поездка в Москву стала его первым зарубежным визитом после принятия полномочий главы правительства.

Президент России Владимир Путин тем временем планирует посетить Турцию. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что поездка президента состоится в феврале.