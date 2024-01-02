Стало известно о потерях НАТО из-за планов по захвату Крыма Украиной MWM: планы НАТО по захвату Крыма Украиной обернулись огромными потерями техники

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Планы НАТО по захвату Крыма украинскими войсками обернулись значительными потерями поставленной ВСУ техники, сообщает Military Watch Magazine. Там отметили, что Запад возлагал большие надежды на массированное наступление Украины, однако предупреждал, что неудача подорвет доверие к властям внутри страны.

Запад возлагал большие надежды, что массовые наступления заставят Россию уступить значительные территории, что потенциально позволит украинским войскам вернуть стратегически важный Крымский полуостров, — говорится в материале.

Однако съемки с беспилотных летательных аппаратов в первые дни украинского контрнаступления подтвердили, что некоторые из наиболее известных образцов техники, задействованных подразделениями ВСУ, были уничтожены российской армией. В дальнейшем появлялись все новые подтверждения. В частности, речь шла о немецких танках Leopard 2A6 и американских БМП Bradley.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин рассказал, что российским войскам удалось превзойти украинские вооруженные силы по качеству беспилотных летательных аппаратов и точно не уступить по количеству. По его словам, на сегодняшний день ВС РФ способны поражать противника не только на переднем крае, но и в глубине. Особенно видны успехи России в сфере производства FPV-дронов, добавил он.