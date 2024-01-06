Стало известно о попытке Запада повлиять на выборы в Бангладеш Член ЦИК Шутов: Запад во главе с США пытается повлиять на выборы в Бангладеш

Фото: Mahmud Hossain Opu/AP/TASS

Ряд западных стран во главе с США пытается повлиять на ход и результаты всеобщих парламентских выборов в Бангладеш, которые состоятся 7 января, заявил ТАСС глава прибывшей в Дакку делегации из российских наблюдателей, член Центризбиркома России Андрей Шутов. Он пояснил, что такие процессы Запад осуществляет через некоммерческие организации с использованием ставленников. В основе такого вмешательства лежит серьезное финансирование, добавил он.

Для Бангладеш важно обеспечить реализацию принципа легитимности выборов. Особенно учитывая попытки ряда прежде всего западных государств во главе с США повлиять на избирательный процесс, вмешаться в него и повлиять на результаты, — сказал Шутов.

Делегат напомнил, что Бангладеш является молодым государством, которое было создано в 1971 году. В стране сложилась устойчивая политическая система, в рамках которой существуют различные политические партии, где имеется свой электорат и свои сторонники. По его словам, это одна из причин, почему работа избирательной системы в этом государстве вызывает интерес не только у России, но и у ряда других стран.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сотрудники ведомства приложат все усилия для предотвращения вмешательств в президентские выборы в России, которые состоятся в марте 2024 года. По его словам, выборы главы государства станут одним из важнейших политических событий этого года. 2023 же год Нарышкин назвал временем «испытаний и достижений».