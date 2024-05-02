Стало известно о попытке нападения на кортеж Нетаньяху Полиция Израиля сообщила о попытке нападения на кортеж Нетаньяху в Тель-Авиве

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Полиция в Тель-Авиве задержала мужчину, подозреваемого в попытке нападения на кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов. По их данным, задержанный мешал движению транспорта на улице Дизенгоф в центре города.

В настоящее время 58-летний подозреваемый отправлен на допрос. Подробности о его личности не разглашаются.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является «Гитлером нынешнего времени». По его словам, рано или поздно «справедливость восторжествует» и политику «воздастся по заслугам».

Информационное агентство Bloomberg ранее сообщило, что Турция приостановила торговые связи с Израилем. Республика прекратила весь экспорт и импорт. Официальных заявлений со стороны турецких властей пока не поступало.

Согласно данным турецкого статистического института, в 2023 году товарооборот между государствами составил $6,8 млрд. 76% из этой суммы пришлись на турецкий экспорт. В апреле этого года Турция ограничила экспорт в Израиль из-за событий в секторе Газа.