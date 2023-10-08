Стало известно о попытке Египта убедить ХАМАС отпустить заложников WSJ: Египет не смог убедить ХАМАС отпустить израильских заложников

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Египет не смог убедить представителей группировки ХАМАС отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников. Госсекретарь США Энтони Блинкен также не сумел снизить напряженность конфликта через телефонные разговоры с каждой из сторон.

Египетские чиновники заявили, что их переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить раненых израильских заложников, — говорится в сообщении.

Ранее представитель палестинской группировки Хазем Касем уже заявлял, что ХАМАС не видит перспектив перемирия с Израилем, который, по его словам, провоцирует эскалацию напряженности. Вопрос посредничества в урегулировании конфликта также не рассматривается, сказал Касем.

Представитель Армии обороны Израиля до этого обвинил ХАМАС в совершении военных преступлений, за которые палестинским радикалам придется отвечать. В то же время он признал, что противостояние с ХАМАС будет сложным и Израиль ждут тяжелые дни. Тем временем правительство страны одобрило введение «пункта 40» основного закона страны, который подразумевает официальный переход в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов.