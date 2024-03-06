Стало известно о попытках ученых заселить Луну земными организмами LIFE: разбившийся на Луне израильский зонд привез туда тысячи земных тихоходок

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На борту израильского космического зонда Beresheet, потерпевшего катастрофу в апреле 2019 года в лунном Море Спокойствия, находился диск, содержавший, помимо 200 Гб цифровой информации, образцы человеческих тканей и несколько тысяч микроскопических существ тихоходок, сообщает LIFE.ru. По словам руководителя группы исследователей, американского бизнесмена Новы Спивака, беспозвоночных «замуровали» в тонком слое эпоксидной смолы на диске.

Тихоходки известны благодаря своей поразительной живучести, пишет издание. Они переносят холод, близкий к абсолютному нулю (минус 272 градуса по Цельсию) и жару вплоть до плюс 100 градусов, а также смертельные для других живых существ дозы радиации. В экстремальной ситуации они впадают в так называемый ангидробиоз, когда их клетки практически полностью обезвоживаются, избегая таким образом разрушения. В таком виде водяные медведи могут пребывать в течение многих лет.

По мнению ученых, если при падении зонда диск раскололся, то тихоходки могли оказаться непосредственно в лунном грунте. Чтобы проверить, могли ли эти существа выжить в момент крушения аппарата, исследователи решили воссоздать условия удара. Для этого они «стреляли» завернутыми в нейлон тихоходками в песок в вакууме на скорости 825 м/с, сопоставимой со скоростью падения Beresheet. Животные при этом выжили.

Как отмечает издание, тихоходки могут жить на Луне в состоянии спячки, но в условиях двухнедельной жары в плюс 120 градусов и двухнедельного мороза в минус 100 они вряд ли могут вести полноценную жизнь.

Ранее ученые планетологи предположили, что «сжатие» Луны из-за тектонических процессов в ее недрах теоретически представляет определенную угрозу для будущих пилотируемых миссий землян. При этом предполагается, что сколько-нибудь заметное уменьшение Луны в размерах произойдет лишь через сотни миллионов лет.