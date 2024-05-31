Стало известно о похищении турецкого мятежника в США CNN Turk: главаря ФЕТО Гюлена могли похитить в США из его особняка

Фото: Matt Smith/dpa/Global look Press

Фетхуллах Гюлен

Лидер признанной в Турции террористической организации ФЕТО проповедник Фетхуллах Гюлен, находящийся в США, мог быть похищен, передает телеканал CNN Turk. По его информации, мужчину тайно перевезли из его особняка в неизвестное место. Его считают вдохновителем попытки военного мятежа в 2016 году, но сам Гюлен отвергает обвинения.

Первым об исчезновении проповедника сообщил его племянник. После этого в Сети появилось письмо, где утверждалось, что 83-летний Гюлен был подвержен гипнозу, а затем похищен. Причем заявляется, что события произошли еще в апреле, а доступ к проповеднику имел только ограниченный круг лиц, в который входят представители руководства организации.

Эксперты, участвовавшие в репортаже, выразили уверенность, что операция с Гюленом не могла быть проведена без участия спецслужб. Подчеркивается, что ежегодный бюджет организации составляет около $200 млрд.

В Турции Гюлена обвиняют в целом ряде антиправительственных действий, включая попытку государственного переворота летом 2016 года. Проповеднику на родине грозит внушительный срок.

Ранее политолог Станислав Тарасов предположил, что за подготовкой нового госпереворота в Турции может стоять Фетхуллах Гюлен. По его мнению, проповедник пользуется покровительством ЦРУ.