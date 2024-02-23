Стало известно о планах Зеленского посетить Армению Factor TV: Зеленский планирует в марте посетить Армению

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время посетить с визитом Армению, сообщил телеканал Factor TV со ссылкой на осведомленные источники. По информации СМИ, точная дата поездки пока не утверждена, ожидается, что это произойдет в марте.

В свою очередь поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не подтвердил, но и не опроверг эти данные. По его словам, о том, «что произойдет», будет официально объявлено «через несколько дней».

На самом деле, сейчас можно многое сказать, но я пока ничего не могу сказать. Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет. <...> Могу только сказать, что весна принесет в Армению много позитивных событий, — сказал поверенный.

Говоря о возможных последствиях конфликта на Украине для Кавказа, Лобач также указал, что Киев «сделает все для урегулирования и стабилизации региона».

Ранее Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению, целью которого будет развитие успеха украинских военных в Черном море. Таким образом, он исключил только оборонительную стратегию ВСУ. Говоря об обстановке в Черном море, президент «пообещал россиянам сюрпризы», однако не стал раскрывать, что он имеет в виду.