Стало известно о планах запустить морской гуманитарный коридор в Газу Фон дер Ляйен объявила о планах США и ЕС запустить морской гумкоридор в Газу

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

Евросоюз, США и Объединенные Арабские Эмираты намерены совместно запустить морской гуманитарный коридор в сектор Газа, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в палестинском анклаве разразилась настоящая катастрофа. Жители нуждаются в гуманитарной помощи, поэтому ЕС при поддержке критически важных партнеров принял это решение, передает слова главы ЕК РИА Новости.

Сегодня мы сталкиваемся в Газе с гуманитарной катастрофой... Главным вызовом является доставка гуманитарной помощи непосредственно жителям Газы... Поэтому сегодня Кипр, Европейская комиссия, США и ОАЭ при поддержке других критически важных партнеров объявляют о нашем намерении запустить морской коридор для доставки дополнительных необходимых гуманитарных грузов по морю, — сообщила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии указала, что партнеры ЕС как никогда близки к открытию гумкоридора. По ее словам, вероятнее всего, его запуск состоится 10 марта.

Ранее президент США Джо Байден также сообщил, что США создают временный порт на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю. Он подчеркнул, что узел сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами.