Стало известно о планах талибов превратить Афганистан в «колыбель джихада»

Лидеры движения «Талибан» (запрещено в РФ) предложили террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища и создать там «колыбель джихада». Об этом пишет издание The Sun.

Издание ссылается на доклад управления генерального инспектора Пентагона, в котором говорится о контактах талибов с «Аль-Каидой» и предоставлении им безопасного убежища в Афганистане.

Ранее президент США Джо Байден заявлял о том, что Америка достигла поставленной цели и предотвратила использование «Аль-Каидой» территории Афганистана в качестве базы для очередного нападения на Америку. Однако в докладе Пентагона говорится о возвращении талибов к власти и наличии у них «безопасных мест для подготовки массовых убийств».

Ранее «Талибан» заявил, что не собирается монополизировать власть в Афганистане. Об этом сообщил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин. Он заявил, что именно по этой причине талибы стремятся сформировать инклюзивное исламское правительство. Позже стало известно, что «Талибан» определится с кандидатурой главы режима в ближайшие два-три дня.