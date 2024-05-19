Стало известно о планах Раиси на Армению до жесткой посадки Президент Ирана планировал посетить Армению 19 мая

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Президент Ирана Ибрахим Раиси планировал посетить Армению 19 мая, сообщил ТАСС источник. По его словам, визит был отложен в последний момент.

Источник уточнил, что Раиси должен был принять участие в открытии транспортных коридоров на территории Армении. Известно, что незадолго до жесткой посадки его вертолета он посетил Азербайджан.

Ранее сообщалось, что минимум четыре группы спасателей смогли приблизиться к возможному месту жесткой посадки вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту. Также поиски ведут 46 оперативных групп, включая специально обученных собак и команды альпинистов. Известно, что вертолет Раиси совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Политолог Алексей Макаркин считает, что ЧП с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси может быть следствием диверсии со стороны США, Израиля или некоторых сил внутри самой республики. Он также отметил, что воздушное судно вряд ли могли сбить, поскольку на это ничего не указывает, а в тех местах действительно очень тяжелые погодные условия, затрудняющие спасательную операцию.