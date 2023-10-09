Стало известно о планах Нетаньяху ввести сухопутные войска в Газу Walla: Нетаньяху предупредил Байдена о вводе сухопутных войск в Газу

Фото: Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного диалога с президентом США Джо Байденом заявил о планах ввести сухопутные войска на территорию Газы, сообщает издание Walla со ссылкой на три израильских и американских источника. По их словам, американский лидер не стал отговаривать Нетаньяху о проведении наземных боевых действий.

По данным Walla, разговор Байдена и Нетаньяху состоялся накануне вечером. Во время разговора израильский премьер подчеркнул, что на Ближнем Востоке не принято проявлять слабость, а потому придется ответить «на силу большей силой». В свою очередь президент США задал вопросы о возможном появлении атак со стороны Ливана, а также об освобождении израильских заложников.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил, что вооруженным силам страны был отдан приказ о полной блокаде сектора Газа. По его словам, в регион прекратят поставлять электричество, газ, а также продовольствие. Он также подчеркнул, что бойцы израильской армии нанесут движению ХАМАС беспрецедентный ответный удар.

Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, военный эксперт Алекс Векслер считает, что атаки ХАМАС на Израиль приведут к отставке Нетаньяху. По его мнению, ХАМАС готовился к атаке около года, однако у израильских спецслужб не оказалось никаких данных о планах движения. Эта ошибка может стоить поста не только Нетаньяху, но и министру обороны Галанту.