Стало известно о планах НАТО разделить Евразию на отдельные блоки Посол России в КНР: НАТО хочет разделить Евразию на отдельные блоки

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Руководство НАТО рассчитывает проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион и разделить Евразийский континент на отдельные блоки, заявил в ходе Восьмой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По его словам, украинский кризис является одной частью этого плана, но не единственной, передает РИА Новости.

Украинский кризис вовсе не единственное проявление гегемонистических устремлений США и их сателлитов. Движимый Вашингтоном Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион в стремлении разделить общеевразийское пространство на сеть «эксклюзивных клубов» и военных блоков, — утверждает Моргулов.

Он выразил надежду, что России и Китаю удастся сорвать планы Запада. Для этого Моргулов призвал уплотнить внешнеполитическую координацию двух государств.

Ранее сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мен заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг преследует цель создания «азиатской версии» Североатлантического альянса. По его словам, нарастающую озабоченность вызывает факт прилета Столтенберга в январе 2023 года в Азиатско-Тихоокеанский регион, расположенный на большом отдалении от Украины, где идет развязанный НАТО конфликт.