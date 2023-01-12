Стало известно о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным и Зеленским Эрдоган намерен провести разговоры с Путиным и Зеленским по вопросу гуманитарного коридора

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести 13 и 14 января телефонные разговоры с лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч, передает телеканал CNN Türk. Он отметил, что главной темой переговоров станут вопросы, связанные с созданием гуманитарного коридора.

Согласно последним новостям, президент Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским сегодня или завтра для создания гуманитарного коридора между Россией и Украиной, — сказал омбудсмен.

Малкоч ранее сообщил, что Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной. По его словам, путь планируется сформировать при посредничестве Турции для помощи пострадавшим от кризиса на Украине детям, женщинам и раненым.

Эрдоган также поддержал открытие гуманитарного коридора для раненых на Украине. Он, выступая на международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке», отметил, что Анкара готова взять на себя лечение пострадавших.