Стало известно о новом симптоме заражения COVID-19

Американским врачам стало известно о новом симптоме COVID-19. Отмечается, что боль в ушах может свидетельствовать о заражении «дельта»- и «альфа»-штаммами коронавируса. Как сообщает британская газета Daily Express, об этом заявил доктор Николь Фромманн.

Подобные жалобы стали всё чаще фиксироваться у заболевших коронавирусной инфекцией. Уши начинают болеть в результате воспаления, которое развивается из-за скапливания жидкости за барабанной перепонкой. При этом сначала у инфицированных возникает боль в горле.

Как отмечают врачи, боль в ушах не является единственным симптомом. Обычно к нему присоединяются другие, более типичные признаки коронавирусной инфекции.

Эксперты предупредили о длительном сохранении симптомов COVID-19. В их число входит кашель, одышка и частая утомляемость. При этом все вышеперечисленные признаки могут проявляться после любой тяжести заболевания. Кроме того, есть риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно данным исследования, которое проводилось с января 2020 года, этнические китайцы старше 65 лет оказались самыми стойкими по отношению к синдромам после заболевания. Объяснений данному феномену на сегодняшний день пока нет.