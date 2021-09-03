Стало известно о новых образовательных стандартах в Афганистане

Руководство движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) распорядилось разделить мужчин и женщин в образовательных учреждениях и обязала последних носить никаб. Об этом сообщает The Straits Times.
Отныне лица женского пола, проходящие обучение, даже в частных учебных заведениях обязаны
Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» применили слезоточивый газ для разгона женской демонстрации. Женщины вышли на протест против ущемления их прав на площадь рядом с президентским дворцом в Кабуле. Прибывший на место отряд террористов применил шашки с газом, и открыл огонь в воздух из автоматов. Испуганные женщины разбежались.