Стало известно о новых образовательных стандартах в Афганистане

Руководство движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) распорядилось разделить мужчин и женщин в образовательных учреждениях и обязала последних носить никаб. Об этом сообщает The Straits Times.

Отныне лица женского пола, проходящие обучение, даже в частных учебных заведениях обязаны носить специальные элементы одежды, полностью закрывающие лицо. Талибы оставили девушкам и женщинам только прорези для глаз в их повседневной одежде во время проведения занятий. Также весь курс обучения, мужчины и женщины будут учиться раздельно. Новые стандарты коснулись и организации самого образования. Теперь преподавать для женщин будут только женщины, а для мужчин только мужчины.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» применили слезоточивый газ для разгона женской демонстрации. Женщины вышли на протест против ущемления их прав на площадь рядом с президентским дворцом в Кабуле. Прибывший на место отряд террористов применил шашки с газом, и открыл огонь в воздух из автоматов. Испуганные женщины разбежались.