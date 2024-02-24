Стало известно о новом российском оружии, способном переломить ход СВО Defense: Россия начнет применять в зоне СВО САУ «Коалиция-СВ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

САУ «Коалиция-СВ»

Российские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ» способны кардинально изменить ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО), заявили авторы YouTube-канала Defense TV. Они назвали новую гаубицу одной из самых смертоносных артиллерийских систем, которые имеются в распоряжении Вооруженных сил РФ.

Россия бросит в бой тяжеловеса — гаубицу 2С35 «Коалиция-СВ», которая может внести перелом на поле сражения. Это одна из самых смертоносных российских артиллерийских систем, — говорится в сообщении.

Как рассказали авторы канала, башня новой гаубицы установлена на шасси танка Т-90, из чего можно предположить, что техника имеет высокую прочность. Известно, что пушка установки бьет 152-миллиметровыми снарядами на расстояние 70–80 километров. Согласно заявлению Defense TV, по этому показателю установка превосходит любые современные аналоги.

В конце января министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на Уральском заводе транспортного машиностроения и проверил темпы производства гаубиц «Коалиция-СВ». Глава МО раскритиковал гендиректора предприятия Олега Емельянова за затягивание сроков выпуска орудия. Шойгу напомнил, что гаубица должна была встать на вооружение еще в 2023 году, однако в итоге первая партия поступит в ВС только в феврале 2024 года.

По словам военного эксперта Андрея Клинцевича, гаубица «Коалиция-СВ» станет еще одним шагом ВС РФ к боевым беспилотным системам. Он рассказал, что в будущем эта разработка, скорее всего, будет работать без экипажа.