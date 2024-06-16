Стало известно о новом нападении на судно у берегов Йемена ВМС Британии: в 40 милях от Йемена произошло нападение на судно

Фото: Global Look Press

Новое нападение на корабль произошло у побережья Йемена, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), передает ТАСС. Власти расследуют обстоятельства случившегося. Позднее UKMTO сообщил о «двух взрывах» рядом с судном.

UKMTO получил уведомление об инциденте в 40 морских милях к югу от йеменского города Аль-Муха, — говорится в сообщении центра.

Капитан судна доложил о двух взрывах. По данным источника, ущерба кораблю не нанесено. Экипаж находится в безопасности. Судно следует в порт назначения, гласит отчетный документ.

Кораблям рекомендовали соблюдать осторожность. Также судна призвали сообщать в UKMTO сведения о любой подозрительной активности.

Ранее у берегов Йемена произошло кораблекрушение. Торговое судно загорелось и пошло ко дну, доложили в UKMTO. Согласно имеющимся данным, экипаж удалось эвакуировать. Центр координации был уведомлен о том, что 15 июня команда покинула корабль. Капитан сообщил, что судно продолжало гореть и тонуть.

На британский корабль напали в 195 морских милях к востоку от порта Адена. По факту инцидента начато расследование. Отмечается, что большую часть йеменского побережья Красного моря контролируют хуситы.