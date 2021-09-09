Стало известно имя нового командующего российскими миротворцами в Карабахе

Новоназначенным командующим миротворческими силами в Карабахе стал генерал-майор Михаил Кособоков, сообщает Министерство обороны Армении. Он заменил на должности Рустама Мурадова, который недавно завершил свою миссию в регионе.

Глава армянского оборонного ведомства Аршак Карапетян провёл встречу с Кособоковым, а также с командующим 102-й российской военной базой в Гюмри полковником Дмитрием Овчаровым. На заседании присутствовал атташе по вопросам обороны посольства России в Армении полковник Игорь Щербаков.

Как отмечается, министр поздравил российских военных со вступлением в должность и пожелал им дальнейших успехов. По словам армянской стороны, Москва вносит значимые усилия по стабилизации военно-политической ситуации в регионе.

Ранее в Баку заявили о дальнейших переговорах по мандату российских миротворцев. Как сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, подписанное в ноябре прошлого года трёхстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении определило «политические и в некоторой степени правовые рамки» для миротворческих сил.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.