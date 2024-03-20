Стало известно о новом договоре Турции и США по антироссийским санкциям Hürriyet: Турция и США договорились о новой системе по санкциям против России

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Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден

Соединенные Штаты и Турция договорились о новой системе относительно санкций против России, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники. Согласно ее сведениям, теперь Вашингтон будет уведомлять Анкару и запрашивать информацию, прежде чем вводить рестрикции против турецких компаний, подозреваемых США в обходе ограничений.

Две страны договорились о новой системе: согласно так называемой схеме гармонизации санкций, США сначала уведомят Турцию о возможных компаниях и запросят информацию по этому вопросу, — говорится в публикации.

Газета отметила, что введение США санкций против турецких компаний создавало различные проблемы в экономике страны. Теперь же, если Анкара проведет расследование и объявит о его результатах, будут приниматься необходимые меры.

Ранее представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что зарубежные торговые партнеры, прежде всего Турция и Египет, понесли значительные убытки из-за отказа принимать суда из портов региона. Он отметил, что процесс сотрудничества с ними может быть разрешен через межправительственные комиссии. При этом потенциал морских портов Крыма не реализован полностью.