Стало известно об атаке Курской области с помощью дрона Baza: в Курской области дрон сбросил бомбу на дом рядом с украинской границей

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В Курской области дрон сбросил бомбу на частный дом в деревне Поповке, которая находится рядом с украинской границей, сообщил Telegram-канал Baza. Пострадавшим оказался старший следователь МВД, 32-летний Алексей Гончаров, он отказался от госпитализации.

Пострадала крыша дома, ранения получил один мужчина, который пришел в гости к тестю: осколок шифера угодил ему в голову, — говорится в сообщении.

Предположительно, бомба была сброшена с украинского беспилотника.

Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Так, в середине июня были нанесены удары по приграничному селу Гордеевка и пункту пропуска «Крупец». В результате этих атак никто не пострадал, в некоторых домах выбило стекла.

Ранее сообщалось, что несколько домов 1 июля получили повреждения в расположенном у границы с Украиной поселке Теткино в Курской области. Глава региона тогда также указал, что обошлось без жертв.