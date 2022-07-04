В Курской области дрон сбросил бомбу на частный дом в деревне Поповке, которая находится рядом с украинской границей, сообщил Telegram-канал Baza. Пострадавшим оказался старший следователь МВД, 32-летний Алексей Гончаров, он отказался от госпитализации.
Пострадала крыша дома, ранения получил один мужчина, который пришел в гости к тестю: осколок шифера угодил ему в голову, — говорится в сообщении.
Предположительно, бомба была сброшена с украинского беспилотника.
Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Так, в середине июня были нанесены удары по приграничному селу Гордеевка и пункту пропуска «Крупец». В результате этих атак никто не пострадал, в некоторых домах выбило стекла.
Ранее сообщалось, что несколько домов 1 июля получили повреждения в расположенном у границы с Украиной поселке Теткино в Курской области. Глава региона тогда также указал, что обошлось без жертв.