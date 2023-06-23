Стало известно о неафишируемых переговорах РФ и США по ядерному оружию Россия, США, Китай, Франция и Британия провели в Каире переговоры по ядерному оружию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Искандер-М

Представители министерств иностранных дел и военных ведомств «ядерной пятерки» в составе России, США, Китая, Франции и Великобритании провели неафишируемые переговоры в Каире, сообщили на сайте Госдепа. Встреча делегаций стран — постоянных членов Совбеза ООН состоялась еще 13–14 июня, но о ней сообщили только сейчас, спустя более чем неделю.

Эксперты министерств иностранных дел и обороны обсудили снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политику. <...> Делегация США приветствовала профессиональный подход делегаций и включение представителей министерств обороны в тематические обсуждения, — говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

В состав американской делегации на консультациях в египетской столице помимо специалистов Госдепа и Пентагона также вошли эксперты Национальной администрации по ядерной безопасности. В США заявили, что в рамках своего председательства в этом формате продолжат усилия по содействию обсуждения важных тем экспертами-ядерщиками из этих пяти стран.

По данным газеты «Коммерсант», председательство на переговорах «ядерной пятерки» в этом формате должно перейти от США к России в августе-сентябре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 июня сообщал, что никаких наметок насчет переговоров Москвы и Вашингтона по вопросам стратегической безопасности нет, хотя они «однозначно должны быть», добавлял он. В тот же день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркивал, что Соединенные Штаты готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе в формате «пятерки» постоянных членов СБ ООН.