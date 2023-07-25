Стало известно о нарушениях договоренностей американскими БПЛА в Сирии ЦПВС: беспилотники коалиции США 12 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

За сутки в Сирии международная коалиция во главе с США 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, рассказал в ходе брифинга заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Он отметил, что нарушения воздушного пространства происходили со стороны истребителей коалиции.

Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 12 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, — сообщил Гуринов.

Он указал также на то, что четыре пары истребителей F-16 и пары истребителей «Рафаль» и «Тайфун» нарушали воздушное пространство в районе Эт-Танф, где расположены международные воздушные трассы.

Ранее в Военно-воздушных силах США отметили, что российский истребитель попал ракетой по американскому дрону MQ-9 в Сирии. По данным американских военных, несмотря на попадание, беспилотник вернулся на базу.

До этого Гуринов рассказал об опасном сближении беспилотника MQ-9 коалиции, возглавляемой США, с российскими самолетами. Инцидент произошел в районе города Эль-Баб.