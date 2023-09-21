Стало известно о наличии у РФ мощного оружия для противостояния НАТО Eurasian Times: РФ держит в запасе мощное оружие для противостояния НАТО

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В случае войны с НАТО Россия может применить мощное оружие, сообщил индийский военный эксперт Виджайндер Тхакур в своей статье на портале Eurasian Times. По его словам, в настоящее время РФ проводит сдержанную политику в отношении применения высокотехнологичного оружия.

С начала СВО Москва проводила очень сдержанную политику в том, что касается использования высокотехнологичного оружия (в том числе новейшего истребителя Су-57). Скорее всего, эта тактика была выбрана намеренно, чтобы сохранить боевой потенциал и способность противостоять НАТО, — пишет Тхакур.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс проведет крупнейшие со времен холодной войны учения в 2024 году. По его словам, они пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Он отметил, что в учениях примут участие более 40 тысяч военнослужащих.

До этого стало известно о проведении учений НАТО Nothern Coast в странах Балтии с 9 по 23 сентября под командованием военно-морского флота Германии. Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что эти учения направлены против России. По его словам, они также призваны укрепить позиции Альянса в регионе.

Опасность заключается в том, что каждый десантный корабль в Прибалтике может стать оперштабом, добавил эксперт. Они оснащены всеми необходимыми средствами связи и каютами для операторов. По словам Суконкина, с корабля можно полноценно управлять корпусом морской пехоты.