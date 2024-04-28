Стало известно о митинге на площади Республики в Тбилиси На площади Республики в Тбилиси проходит митинг против закона об иноагентах

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Грузия. Тбилиси. Участники акции протеста против законопроекта

Участники грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и обычные граждане собрались на митинге в центре Тбилиси, чтобы выразить свое недовольство законом об иноагентах, сообщает РИА Новости. Митинг начался на площади Республики, а затем планируется шествие к зданию парламента по проспекту Руставели. Участники акции держат флаги Евросоюза и скандируют: «Нет российскому закону».

Оппозиционные группы и НПО организовали митинг в ответ на акцию, запланированную правящей партией «Грузинская мечта» 29 апреля в поддержку закона. Сообщается, что правящая партия привлекает своих сторонников из регионов.

Ранее грузинская оппозиция на митинге у здания парламента в Тбилиси выдвинула властям ультиматум. Поэт Рати Амаглобели со сцены заявил, что у властей есть один час на то, чтобы отозвать этот законопроект и «вернуться в конституционное пространство».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее высказал мнение, что любая суверенная страна, в которой народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, обязана принять закон об иностранных агентах. Он отметил, что выступающие против принятия этого закона люди действуют в интересах другого государства.