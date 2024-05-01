Стало известно о массовых задержаниях протестующих в Тбилиси МВД Грузии: во время протеста в Тбилиси были задержаны 63 человека

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Тбилиси во время акции протеста у парламента республики задержали 63 человека, заявил на брифинге замминистра МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. Он уточнил, что граждан задержали за мелкое хулиганство и неподчинение стражам порядка, передает ТАСС.

Сотрудники МВД на прошедшей на проспекте Руставели акции задержали за мелкое хулиганство и неподчинение законным требованиям полиции по 166-й и 173-й статьям 63 человека, — сказал Дарахвелидзе.

По словам чиновника, в ходе разгона демонстрации пострадали шесть полицейских. Он подчеркнул, что правоохранители получили «тяжелые увечья».

По данным издания Georgia Today, волнения в Грузии привлекли внимание международной хакерской группы Anonymous. Они пригрозили полицейским публичным раскрытием личных данных. Хакеры пообещали выложить в Сеть «базы данных и пулы электронной почты». Издание также сообщило, что митинг протеста продолжится 1 мая в 12:00 в Тбилиси, Батуми, Гурии, Кутаиси, Имерети и других городах и регионах республики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее обратилась к министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури с требованием прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси. По ее словам, акция проходила мирно и никакой угрозы порядку не представляла. Она подчеркнула, что применять насилие на Страстной неделе — позор.