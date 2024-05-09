На Украине разразился скандал из-за поставок в Россию спутниковых систем «Следствие Инфо»: в Россию поступают спутниковые системы из украинского Ужгорода

Фото: МО РФ

Украинское издание «Следствие Инфо» сообщило о массовых поставках в Россию спутниковых систем из Закарпатской области. По информации журналистов, оборудование из Ужгорода применяется в рамках спецоперации ВС РФ. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Издание утверждает, что в 2023 году в Россию ввезли около 22 тысяч систем Gilat SkyEdge на сумму около $5 млн. Они производятся на заводе американской компании Jabil Circuit в Ужгороде для израильской корпорации Gilat Satellite Networks.

После начала спецоперации Gilat не стала закрывать бизнес в России, организовав импорт оборудования через дочернюю компанию. Уточняется, что Gilat Satellite участвовала в развитии российских сетей спутниковой связи с начала 2000 годов.

В начале марта ряд СМИ распространил сведения о том, что украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» обсуждает с коллегами из Казахстана закупки военной продукции, произведенной в России. В частности, утверждалось, что Киеву могут передать комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29. Также указывалось, что если сделка состоится, то выгодное Астане экономическое сотрудничество с Москвой может пошатнуться.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев опроверг эти сведения. По его словам, к подобным сообщениям следует относиться как к слухам и фейкам.