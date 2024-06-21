Стало известно о контактах США и Китая по ядерному оружию Reuters: США и КНР впервые за пять лет возобновили переговоры по ядерному оружию

США и Китай впервые за пять лет возобновили контакты по ядерным вооружениям в полуофициальном формате, сообщает Reuters со ссылкой на участников американской делегации. По данным агентства, двухдневные консультации проходили в марте в конференц-зале одного из отелей в Шанхае.

Двое американских делегатов заявили, что представители КНР заявили о готовности не прибегать к ядерным угрозам из-за ситуации вокруг Тайваня. В Пекине выразили уверенность, что способны одержать верх в борьбе за островное государство без применения ядерного оружия.

Уточняется, что переговоры шли по «второму треку». Данный формат предполагает участие бывших чиновников и ученых, которые компетентны говорить о позиции своего правительства, хотя могут и не принимать непосредственного участия в ее определении. Переговоры на уровне правительств считаются «первым треком».

Пекин сформировал для переговоров делегацию ученых и аналитиков. В ее состав также вошли несколько бывших офицеров Народно-освободительной армии Китая. В агентстве добавили, что переговоры по «второму треку» — часть продолжающегося около 20 лет диалога по ядерному оружию между сторонами. В 2019 году администрация президента США Дональда Трампа остановила его финансирование.