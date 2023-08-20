Стало известно о готовящихся переговорах между Москвой и Киевом Sabah: Москва и Киев проведут технические переговоры по зерновой сделке

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Представители России и Украины проведут предварительные консультации по вопросам возобновления зерновой сделки, сообщает издание Sabah, ссылаясь на собственные источники. Предполагается, что встреча состоится в Стамбуле. Над этим сейчас работают турецкие власти в сотрудничестве с ООН.

Чтобы не спровоцировать глобальные проблемы, особенно миграционные перемещения и нестабильность, которые могут возникнуть в слаборазвитых странах, Турция совместно с ООН разрабатывает проектные предложения по введению [зернового] коридора в действие, — рассказали журналисты.

В сложившейся ситуации, как полагают авторы, решающее значение сыграет встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированная на конец августа.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. Согласно подсчетам на основе данных ООН и официальной статистики Минсельхоза и таможни Украины, в рамках черноморской инициативы Киев экспортировал около 50 млн тонн зерна общей стоимостью почти $10 млрд. С закрытием гуманитарного коридора, по данным Bloomberg, Киев потерял не менее трети экспорта сельскохозяйственной продукции.