Стало известно о готовности последнего члена НАТО одобрить членство Швеции Орбан заверил Столтенберга в поддержке Венгрией членства Швеции в НАТО

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Премьер Венгрии Виктор Орбан

Правительство Венгрии поддерживает присоединение Швеции к НАТО, заявил премьер страны Виктор Орбан в своем аккаунте в Twitter (X). По его словам, власти призывают парламент ратифицировать договор о членстве при первой удобной возможности. Политик добавил, что заверил в позиции Венгрии генсека НАТО Йенса Столтенберга, с которым ранее у него состоялся телефонный разговор.

Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Государственное собрание (однопалатный парламент. — NEWS.ru) Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности, — написал Орбан.

Ранее вступление Швеции в НАТО одобрил турецкий парламент. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Анкары, отметил, что республика является суверенным государством. Он также напомнил, что Турция имеет свои обязательства перед членами НАТО, поэтому различные переговорные процессы с государствами блока для нее естественны.