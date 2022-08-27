Стало известно о готовности папы римского приехать в Донбасс Глава Всемирного союза староверов Севастьянов: папа римский готов посетить Донбасс

Фото: Maurizio Brambatti Bt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа римский Франциск готов обсудить прекращение конфликта на Украине в Киеве. Однако прибыть туда он может из России через Донбасс, отметил Севастьянов в беседе с РИА Новости.

[Папа римский] готов приехать в Донбасс в любое время, но туда никак не попадешь, только через Россию. Его идеальное видение — что он приедет в Москву и в Донбасс и уедет в Киев. Это если речь идет о его готовности, — рассказал собеседник агентства.

Севастьянов добавил, что понтифик готов также отслужить панихиду на «Аллее ангелов» в Донецке, встретиться с родителями погибших детей. Он утверждает, что общался об этом с папой римским лично, поскольку еженедельно поддерживает связь с ним.

Здесь важный факт, что папу пытаются политизировать, но он не политик, он относится ко всем людям одинаково, для него ценность человеческой жизни больше, чем принадлежность той или иной территории или стране, — уточнил Севастьянов.

Ранее стало известно, что советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент заявили: папа римский Франциск поддержал мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации. Они отметили совпадение точек зрения Москвы и религиозного лидера католиков в том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине.