Стало известно о гибели командира «Нормандской бригады» в зоне СВО CTV News: ВС РФ ликвидировали командира «Нормандской бригады» с позывным Хрульф

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России ликвидировали Жан-Франсуа Рателя — гражданина Канады и предполагаемого командира «Нормандской бригады» с позывным Хрульф, сообщил телеканал CTV News. Подразделение, состоящее из отставных канадских офицеров, участвует в конфликте на Украине на стороне ВСУ. В МИД Канады подтвердили информацию о гибели своего гражданина на Украине, не уточнив его имени. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сотрудники консульства связываются с властями для получения дополнительной информации и предоставления консульской помощи семье, — приводит телеканал слова пресс-секретаря МИД Канады Грантли Франклина.

Жан-Франсуа Рателю было 36 лет. Согласно данным ресурса Foreign Combatants, он был родом из Квебека, служил в ВС Канады и участвовал в миссиях НАТО.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее сообщил NEWS.ru, что на территории Украины на сегодняшний день могут действовать до 20 тысяч иностранных наемников. По его мнению, без этих комбатантов ВСУ полностью потеряют свою боеспособность.

14 марта Минобороны РФ сообщило, что с начала СВО на Украине были уничтожены 5962 иностранных наемника. По данным ведомства, большинство ликвидированных комбатантов — граждане Польши. Второе место в этом списке занимают граждане Грузии: тогда сообщалось, что ликвидирован 561 наемник из 1042. Среди 1113 американских наемников уничтожен 491. Кроме того, ликвидированы 422 из 1005 канадских наемников, 360 из 822 — из Великобритании.