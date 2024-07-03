Стало известно о детях среди пострадавших россиян в ДТП в Турции SHOT: среди пострадавших в ДТП в Турции россиян и белорусов есть дети

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Среди пострадавших при аварии в Турции российских и белорусских туристов есть дети, сообщат Telegram-канал SHOT. Их состояние уточняется. Также появилась информация о гибели водителя.

На опубликованных кадрах видно, как медики осматривают маленького мальчика. Всего, по данным канала, пострадало 20 человек. Из них 16 граждан России и четверо белорусов.

Ранее стало известно, что пассажирский автобус, который перевозил туристов из России и Белоруссии, попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали люди.

Предварительно известно, что автобус вез туристов из отелей в аэропорт. По пути машина врезалась в бетонный столб по непонятной причине. В результате у авто полностью уничтожена половина кузова.

В конце июня в Турции гражданка России погибла в ДТП с участием автобуса, который перевозил сотрудников строящейся в республике атомной электростанции «Аккую». По данным СМИ, 65-летний водитель автобуса, перевозивший сотрудников АЭС «Аккую», потерял управление и выехал на встречную полосу.

В итоге общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин. Всего в результате аварии погибли два человека, среди которых россиянка по фамилии Исмаилова и водитель легковушки, пострадали 35 человек.