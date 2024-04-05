Стало известно о давних заверениях НАТО по отношению к России НАТО в 1992 году обещала, что не будет вмешиваться в дела России и стран СНГ

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Манфред Вернер

НАТО в 1992 году заверяла правительство России, что не намерена вмешиваться в дела страны и других государств СНГ, следует из записи разговора бывшего генсека организации Манфреда Вернера с экс-председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году, передает РИА Новости. Встреча датирована 25 февраля 1992 года, когда Вернер посетил Москву с целью обсудить безопасность в Европе и сотрудничество Альянса и России.

Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других государств — членов СНГ, — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, данный разговор был опубликован американским архивом национальной безопасности. Вернер в ходе своего визита тогда заявил, что НАТО заинтересована в выстраивании отношений с Москвой, а также в стабильности в стране, поскольку это отвечало бы интересам как Европы, так и остального мира.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что диалог между Россией и НАТО не поддерживается из-за курса Альянса на подрыв безопасности РФ. По словам дипломата, он не возобновится до тех пор, пока США и их союзники не изменят свою агрессивную риторику.

Замглавы МИД Александр Грушко ранее отмечал, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который предупредил, что последствия в случае возможных интервентов против Москвы будут трагичными.