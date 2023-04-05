Стало известно, о чем говорили Оверчук и Пашинян в Ереване Оверчук и Пашинян обсудили ход работы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе

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Алексей Оверчук и Никол Пашинян

Вице-премьер России Алексей Оверчук и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Ереване обсудили ход работы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба правительства России. Стороны также подчеркнули стратегический характер взаимоотношений и интенсивность двусторонних контактов.

Хочу в первую очередь отметить стратегический характер взаимоотношений Российской Федерации и Республики Армения. Конечно, это отношения, которые выстраиваются в современном виде в последние 30 лет, но на самом деле имеют многовековую историю, и мы не раз сталкивались с различными вызовами, угрозами, включая экономические кризисы, изменения в глобальной торгово-экономической системе, — сказал вице-премьер.

Кроме того, Оверчук обратил внимание на высокие показатели роста взаимной торговли и российских инвестиций в экономику Армении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия дорожит дружескими отношениями с Арменией и готова развивать экономические и гуманитарные связи. По его словам, между лидерами двух стран сложился интенсивный политический диалог, в том числе по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.