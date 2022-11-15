Стало известно, о чем говорили Байден и Эрдоган на саммите G20 Байден и Эрдоган обсудили теракт в Стамбуле, зерновую сделку и сотрудничество по НАТО

Фото: White House/Global Look Press

Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), передает ТАСС. Как отмечает пресс-служба Белого дома, лидеры обсудили на встрече теракт в Стамбуле, возможность возобновления зерновой сделки и координацию в рамках НАТО.

Президент Байден выразил глубокие соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с насильственными актами в Стамбуле и дал понять, что мы поддерживаем нашего союзника по НАТО. Президент Байден выразил признательность президенту Эрдогану за его усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы, — говорится в заявлении.

Американская администрация подчеркнула, что зерновая сделка, по мнению обоих лидеров, помогла повысить продовольственную безопасность в условиях конфликта на Украине.

Ранее Эрдоган заявил о намерении в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также он надеется обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским позицию Киева по мирным переговорам с РФ и посредничеству Анкары в этом вопросе.

По словам Эрдогана, на переговорах с Путиным он хочет узнать, какие шаги планирует предпринять российская сторона для урегулирования конфликта на Украине.