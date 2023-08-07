Стало известно, зачем встретятся Путин и Эрдоган Hürriyet: Путин и Эрдоган во время встречи обсудят зерновую сделку, торговлю и Сирию

Фото: kremlin.ru

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время ближайшей встречи обсудят вопрос возможного продления зерновой сделки, сообщает газета Hürriyet. По данным журналистов, также стороны планируют поговорить о перспективах торговых отношений.

Зерновой коридор на первом месте. Президент Эрдоган предложил направлять российское зерно в бедные африканские страны после переработки в пшеницу в Турции. Ожидается, что Путин сделает соответствующий жест в рамках зернового коридора, — уточняет издание.

Кроме этого, лидеры двух государств могут поговорить об отношениях между Арменией и Азербайджаном, о проекте Зангезурского коридора, а также о сирийском вопросе, утверждают журналисты.

Источник РИА Новости в канцелярии Эрдогана рассказал, что тот в очередной раз предложит Путину свои услуги в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине. По мнению собеседника, турецкий президент единственный пользуется искренним доверием президентов РФ и Украины.

Господин президент (Эрдоган. — NEWS.ru) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших, — сказал он.

Кроме этого, по словам источника, турецкий лидер предложит российскому коллеге ряд возможных решений для возобновления поставок зерна в беднейшие страны мира. По словам собеседника агентства, турецкая сторона продолжает вести диалог по зерновой сделке как с Россией, так и со странами Запада.

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор днем ранее, добавил он. По словам Пескова, в ходе беседы главы государств не затрагивали тему передачи командиров «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Украине.

Ранее о предстоящей встрече с Эрдоганом рассказал сам Путин. По словам президента, он договорился с коллегой, что переговоры состоятся. Глава государства уточнил, что планировал побеседовать с Эрдоганом еще до выборов президента в Турции. Позднее было принято решение перенести встречу, чтобы избежать спекуляций на эту тему.