Стало известно о банковских ограничениях для россиян в ОАЭ «Ведомости»: банки ОАЭ ограничили и закрыли счета клиентам из России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией, а также стали закрывать компаниям и физлицам счета, сообщили газете «Ведомости» сразу несколько источников. Как стало известно изданию, об этой проблеме знают в российском правительстве, но считают ее некритичной и решаемой.

Представитель объединения «Деловая Россия» объяснил журналистам, что банки ОАЭ деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят. По непрозрачным причинам они закрывают счета компаниям, принадлежащим россиянам.

Открывать новые счета для компаний с российскими владельцами все еще можно, но это довольно долго, пояснила «Ведомостям» партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Плетнев. Она уточнила, что Россия в ОАЭ находится в «красном списке».

Эксперт объяснила, что проблемы возникли после того, как банк «Ак барс», который был основным каналом для платежей, попал в санкционные списки.

Ранее стало известно, что США потребовали от ряда частных банков Турции тщательной проверки платежных переводов из России из-за введенных Вашингтоном санкций. Анонимный источник указал, что иногда дело доходило до угроз.