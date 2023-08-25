Стало известно, насколько выросло число заболеваний COVID-19 за месяц ВОЗ: за месяц число заболеваний COVID-19 выросло на 63%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 24 июля по 20 августа в мире коронавирусом заболели более 1,47 млн человек, а более 2 тысяч умерли, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущим месяцем, но количество летальных исходов уменьшилось на 48%.

В ВОЗ заявили, что коронавирус все так же представляет крупную эпидемиологическую угрозу, и призвали государства не демонтировать систему здравоохранения, адаптированную под пандемию. Также в организации отметили, что новый вариант вируса EG.5 уже обнаружен в 53 странах.

Наибольшая часть заболевших за прошедший месяц была зафиксирован в Республике Корея — 1 286 028 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Москве за неделю с 14 по 20 августа 967 человек заразились COVID-19, из них 346 заболевших были госпитализированы. 11 пациентов скончались. Число заболевших выросло на 23% по сравнению с предыдущей неделей — с 7 по 13 августа выявили на 180 случаев заражения меньше. Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявлял, что вакцинация от коронавируса требуется по назначению врача пожилым людям, больным иммунодефицитом и диабетикам с тяжелой формой заболевания. По его словам, всем остальным гражданам вакцинация не требуется.