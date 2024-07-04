Стало известно, на сколько снизился уровень доверия к Зеленскому в мире Опрос Pew: уровень доверия к Зеленскому в мире снизился до 40%

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Число людей по всему миру, которые поддерживают политику президента Украины Владимира Зеленского, снизилось до 40%, свидетельствуют результаты опроса американского исследовательского института Pew Research Center. При этом 46% респондентов считают, что международная политика главы республики неверна.

Доверие к Зеленскому значительно снизилось за последний год в некоторых странах, где проводились исследования. 40% опрошенных уверены в том, что он правильно поступает в вопросах международной политики, 46% — не согласны с этим, — говорится в отчете.

В то же время в ходе исследования выяснилось, что в некоторых странах отношение к РФ и российскому лидеру Владимиру Путину «несколько потеплело». Около половины опрошенных придерживаются положительного мнения о России в Бангладеш, Перу, Таиланде и Тунисе.

Греция является единственной европейской страной, где более четверти взрослых доверяют Путину, — отмечают исследователи.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что истинным главой Украины может быть руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Эксперт пояснил, что существует мнение, согласно которому глава офиса президента управляет Зеленским.