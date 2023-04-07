Стало известно местонахождение Москалева, осужденного за дискредитацию ВС Осужденный за дискредитацию ВС РФ Москалев находится в СИЗО под Минском и ожидает депортации

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Алексей Москалев

Россиянин Алексей Москалев, приговоренный к двум годам колонии за повторную дискредитацию ВС РФ, был задержан в Белоруссии и сейчас находится в СИЗО города Жодино, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Минске. Как пишет Daily Storm, Москалев ожидает решения о депортации в Россию, сообщили изданию в пресс-службе МИД РФ.

По состоянию на 4 апреля указанный гражданин переведен в СИЗО города Жодино, где ожидает решения о депортации. Предполагается, что Москалев будет передан в Российскую Федерацию для отбывания наказания на основании решения, ранее вынесенного Ефремовским межрайонным судом Тульской области, — приводит издание комментарий дипведомства.

Житель города Ефремова Тульской области Алексей Москалев, приговоренный к двум годам колонии за повторную дискредитацию ВС РФ и сбежавший из-под домашнего ареста, был задержан правоохранителями в Белоруссии.