Стало известно, куда могут наступать ВС РФ после взятия Авдеевки

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 17 февраля, доложил президенту Владимиру Путину о переходе города Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. Куда дальше могут наступать ВС РФ?

Что пишут военкоры о дальнейших действиях ВС РФ

Военный корреспондент Александр Сладков считает, что 2-я Евпаторийская мотострелковая дивизия и 76-я Псковская десантно-штурмовая дивизия могут взять под контроль Работино, Орехов, а также продвинутся к украинскому тылу — городу Запорожье.

«А под Донецком силы, высвободившиеся из Авдеевки, найдут себе применение на Кураховском направлении. Там продавим — окружим группировку ВСУ под Угледаром и на Времевском выступе (забыли уже, наверное, да?). ВСУ подтвердили свою традицию попадать в котел, Угледар — очередное подходящее место», — сказал военкор.

По его мнению, самым актуальным направлением после Авдеевки также будет город Славянск.

«Да, на пути будут Константиновка, Дружковка, Дзержинск, Краматорск. Да, это донбасские города, их придется освобождать. Но если Авдеевка была самым подготовленным к обороне городом на ЛБС, то Славянск — это реальный символ», — резюмировал он.

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» считают, что российские войска будут продвигаться в сторону Ласточкино и Орловки, поскольку туда отступили ВСУ после ухода из Авдеевки.

«В Ласточкине российские штурмы уже закрепились, взяв часть села. После закрепления взята небольшая пауза — по выявленным целям ВСУ с ночи активно работают артиллерия и авиация. Как только они отработают, продолжится движение в сторону Орловки», — говорится в публикации канала.

Военкор Александр Коц написал, что Ласточкино и Орловка вскоре будут взяты, потому что они были необходимы украинской армии для того, чтобы «выиграть время».

Фото: МО РФ

«Как отмечает наша разведка, ВСУ активно копают по хребту от Очеретино до Уманского и далее — на Карловку. Поэтому нынешние попытки оказать сопротивление в районе Ласточкино и Орловки скорее призваны выиграть время. А дальше — откатиться на подготовленные рубежи на высотах», — отметил он.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что ВС РФ после взятия под контроль Авдеевки могут выбрать следующей целью Славянск, Краматорск и Северск.

«Еще много городов, которые нужно брать под контроль: Славянск, Краматорск, Северск, Угледар. Работы много. Купянск, Крынки. Там ВСУ выстроили мощную линию обороны, особенно первые три города — это фактически одна большая застройка, агломерация протяженностью в десятки километров», — заявил Дандыкин.

Что России дает взятие Авдеевки

В Министерстве обороны РФ сообщили, что взятие под контроль Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, существенно обезопасив город от ударов ВСУ.

«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима», — говорилось в заявлении ведомства.

Также отмечалось, что войска группировки войск «Центр» продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от ВСУ.

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