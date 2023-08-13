Стало известно, кто заменит убитого кандидата в президенты Эквадора Убитого кандидата в президенты Эквадора заменит партнер на выборах Гонсалес

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Убитого кандидата на пост президента Эквадора от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсио заменит баллотировавшаяся с ним на пост вице-президента Андреа Гонсалес, говорится в заявлении политической силы, которое цитирует ТАСС. Там также пообещали в ближайшие часы представить нового кандидата на должность вице-президента.

Андреа Гонсалес была той, кого Фернандо Вильявисенсио и движение «Строй» выбрали для замены президента в случае отсутствия. В связи с этим руководящие органы движения подтвердили это решение и Андреа Гонсалес будет зарегистрирована кандидатом в президенты Эквадора, — говорится в заявлении.

Глава избирательного совета страны Диана Атамаинт заявила, что в день выборов для голосования будут использованы бюллетени с именем Вильявисенсио, поскольку их уже успели заготовить. При этом голоса будут засчитываться представителям его политической силы.

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит 10 августа во время предвыборного митинга. Политику трижды выстрелили в голову. После этого действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней. В рамках него предусматривается мобилизация вооруженных сил на всей территории страны. Глава государства также объявил трехдневный национальный траур и назвал произошедшее политическим преступлением.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий президент Гильермо Лассо в назначил их проведение в мае с целью роспуска парламента. По словам главы государства, он пошел на такой шаг, поскольку законодатели мешают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах.