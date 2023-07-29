Стало известно, кто заинтересован в продолжении кровопролития на Украине WSWS: США требуют от Украины продолжать кровопролитие

Фото: МО Украины

Власти США не желают прекращать кровопролитие на Украине, говорится в сообщении Международного комитета Четвертого интернационала (WSWS) на официальном сайте. В организации уверены, что Вашингтон совместно с НАТО целенаправленно поддерживают эскалацию конфликта ради борьбы с Москвой.

Вашингтон требует возобновления кровопролития на Украине. Войной руководят державы США и НАТО, и кровопролитие должно продолжаться. <…> Эта приверженность бесконечной войне [против России] влечет за собой бесконечную эскалацию, — говорится в публикации.

В комитете считают, что американские власти намеренно подталкивают Украину на путь губительного наступления. В конечном счете оно закончится катастрофой для всего мира. При этом поставки оружия Киеву со стороны НАТО являются единственной причиной, по которой продолжается конфликт, добавили в WSWS.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила, почему Украина и Россия до сих пор не приступили к переговорам. По ее словам, основным препятствием является территориальный спор. Украина, отметила Журова, никогда не признает, что присоединившиеся к России территории сделали это добровольно.