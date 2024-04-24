Путин назвал ответственных за теракты по всему миру Путин: ответственность за теракты по всему миру несут радикалы и спецслужбы

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За организацию терактов в разных частях планеты несут ответственность не только группировки радикальной направленности, но и спецслужбы ряда государств, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер подчеркнул, что терроризм остается одной из самых главных угроз XXI века.

Цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, — это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды, — сказал Путин.

По словам главы государства, злоумышленники продолжают усовершенствовать методы преступлений, при этом они становятся все более изощренными. Он добавил, что наглядным подтверждением этого стала террористическая атака на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Ранее Путин подчеркнул, что все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в «Крокусе» должны понести наказание. Российский лидер констатировал, что никто не должен уйти от справедливого возмездия — расследование террористической атаки продолжается. По последним данным, в результате теракта, произошедшего 22 марта, погибли 145 человек, пострадал 551. По делу о произошедшем арестованы 11 человек, в том числе 4 непосредственных исполнителя.