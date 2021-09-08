Стало известно, кто представит Россию на инаугурации афганского кабмина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия будет представлена на инаугурации нового правительства Афганистана на уровне представителя посольства, передаёт ТАСС.

Думаю, что это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того, — сказала она.

Матвиенко считает, что с пришедшими к власти в Афганистане талибами (представители запрещённого в РФ движения «Талибан») необходимо вести диалог, но делать выводы о том, как будет работать новое правительство страны, рано.

Ранее талибы объявили состав нового правительства. Исполняющим обязанности премьера Афганистана стал Мохаммад Хасан Ахунд, один из основателей «Талибана», находящийся под санкциями ООН с 2001 года. Талибы также заявили, что объявленный состав правительства является временным.