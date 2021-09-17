Стало известно, кто отобрал у Трампа «ядерный чемоданчик»

Под конец президентского срока Дональд Трамп лишился права отдать приказ на применение ядерного оружия. Как сообщает Боб Вудворд в своей книге «Риск», военные просто отобрали у него «ядерный чемоданчик».

Автор рассказал что военные настолько не доверяли и опасались необдуманных решений Трампа, что просто изменили алгоритм принятия решения о «пуске». Председатель объединённого комитета начальников штабов Марк Милли приказал высшим военным США докладывать обо всех приказах бывшего президента лично ему. В этих условиях генерал Милли сам решал, что делать вооружённым силам.

Особого внимания заслуживает тот факт, что генерал хотел предупредить Китай, если вдруг экс-глава Белого дома отдал бы приказ нанести ядерный удар по нему. Кроме того, неизвестно, вернулась ли прежняя приказная цепочка на применение ЯО с приходом к власти нового президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

Ранее Дональд Трамп сказал, сколько ещё США смогут продержаться как государство. Он дал срок три года, добавив, что всё «пошло под откос» в день, когда Джо Байден стал президентом.