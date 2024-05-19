Стало известно, кто находился в вертолете с Раиси Fars: губернатор провинции Восточный Азербайджан находился в вертолете с Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хосейн Амир Абдоллахиян и Ибрахим Раиси

Губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан находился в вертолете с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, совершившим жесткую посадку, сообщило агентство Fars. Также на борту был министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

Среди пассажиров этого вертолета были Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и еще несколько человек, — говорится в публикации.

О жесткой посадке вертолета президента Ирана ранее сообщил государственный телеканал IRIB. ЧП произошло возле города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Как уточнило агентство Tasnim, колонна Раиси состояла из трех вертолетов. Сообщалось, что после жесткой посадки сам иранский лидер выжил, никто не пострадал. Позднее сообщение о состоянии иранского лидера было удалено.

По предварительной информации, вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку из-за погодных условий. В МВД республики утверждают, что ситуация находится под контролем. По меньшей мере 40 спасательных команд принимают участие в поисках вертолета в настоящий момент.