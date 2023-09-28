Стало известно, кто может контролировать работу украинских спецслужб Отставной генерал СВР: ЦРУ и МИ-6 контролируют операции украинских служб

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ЦРУ и МИ-6 контролируют операции украинских спецслужб, заявил РИА Новости генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников. По его словам, это проявляется в активном участии советников западной разведки, а также в применении ее технических средств.

Огромное участие — руководящее, не только планирующее, но и курирующее все операции, разработка операций. Я бы на первом месте ставил и английские спецслужбы, ну и, конечно, Центральное разведывательное управление (США — NEWS.ru), — сказал Решетников.

Он отметил, что до госпереворота на Украине в 2014 году западные спецслужбы занимали несколько этажей в офисе СБУ. Решетников добавил, что, помимо американской и английской, в стране активно функционируют немецкие и польские разведслужбы.

Ранее директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов заявил, что США требуют от Украины всевозможных реформ, которые еще больше усилят позиции Вашингтона в стране. По его мнению, это давний план американских властей, задача США — получить тотальный контроль над Украиной.

Политолог предположил, что Украина официально не выступит против реформ. По его словам, хотя некоторые украинские депутаты могут выразить недовольство, у Киева уже давно нет суверенитета.