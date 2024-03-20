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Стало известно, кто мог украсть медицинские данные Кейт Миддлтон

New York Post: медкарту Кейт Миддлтон пытался взломать сотрудник больницы

Известная лондонская больница, где Кейт Миддлтон проходила лечение в этом году, заявила о возможной утечке медицинских данных из ее карты, сообщает The Mirror. По данным издания, один из сотрудников клиники пытался получить несанкционированный доступ к записям о состоянии принцессы Уэльской. Идет расследование.

Это серьезное нарушение безопасности, которое невероятно вредно для больницы, учитывая ее безупречную репутацию в сфере лечения членов королевской семьи. Старшие руководители больницы связались с Кенсингтонским дворцом сразу после того, как инцидент был доведен до их сведения, и заверили дворец, что будет проведено полное расследование, — рассказал источник.

Ранее мужчина, снявший на видео, как Кейт Миддлтон и принц Уильям ходят по магазинам, заявил, что это действительно была принцесса с супругом. По словам 40-летнего Нельсона Сильвы, он видел Миддлтон своими глазами и она выглядела расслабленной. Мужчину возмутили слухи вокруг членов королевской семьи.

Нельсон добавил, что пара выглядела счастливой, а принц Уэльский «явно опекал» жену. Мужчина посчитал, что его видео поможет развеять слухи о королевской семье. Он предложил найти хобби или занятие поинтереснее, чем строить «теории заговора» о принцессе.